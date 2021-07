El abogado de uno de los implicados en el crimen de Samuel: "Si fuese culpable debería mostrar arrepentimiento"

En cuanto a la testificación, el letrado explica: "No sé si serán unas declaraciones o una simple ratificación de la medida cautelar". La reportera del programa le pregunta al abogado: "Si es inocente, imagino que ha mostrado arrepentimiento ". Sierra responde a la periodista: "No, es al contrario, si fuese culpable debería mostrarlo".

Tras dejar clara la inocencia del acusado, José Ramón se pronuncia sobre el 'deber de socorro' que no cumpliría su acusado al dejar en coma a Samuel en el suelo: "Requiere una serie de circunstancias, entre ellas que la persona se encuentre desamparada, de peligro grave e inminente y que no haya nadie con posición de ayudarle, como comprenderá no vamos a discutir la tipología de ese delito"