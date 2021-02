Tiroteo mortal en Granada: un hombre de 70 años recibe los disparos que iban dirigidos a su sobrino tras una pelea

El sobrino del fallecido se metió en un conflicto que terminó en un tiroteo en el cortijo de su tío

El hermano de la víctima no se cree lo sucedido

Un equipo del programa ha podido hablar con Guillermo, el hermano del fallecido, el que se encuentra muy dolido por todo lo sucedido: "He perdido a mi hermano, estoy muy dolido, que te voy a contar, estoy hecho trizas". Asegura que su hermano era "muy buena gente, yo no he tenido queja nunca", al que se encontró fallecido: "Vino la ambulancia, pero ya estaba muerto". Asegura que no tiene ganas de "enfrentarse con nadie, ni meterme con nadie". Y afirma que está pasando por muy mal momento, ya que todo empieza por el conflicto en el que se mete su hijo, por lo que se termina emocionándose: "Estoy muy mal, muy mal, muy mal".