Susana Díaz culpa a las Comunidades de la situación que atraviesa España: "En algunos casos no han querido ejercer sus competencias"

Cuando España atraviesa un momento complicado debido a la situación epidemiológica y con los Presupuestos del Estado en un momento crítico, Susana Díaz, secretaria general del PSOE en Andalucía, ha hablado en directo en 'El Programa del Verano' y ha dejado claro que tiene todas sus esperanzas puestas en que estos presupuestos salgan adelante: "Deseo y espero que los presupuestos salgan adelante porque es lo que España necesita. Estamos en un momento crucial y los políticos seríamos un problema si no somos capaces de llegar a un acuerdo. Me sorprende que Pablo Casado diga que a él no le presiona nadie, porque a mí sí me presiona el dolor de la gente. Yo ayer le transmití al presidente de la Junta de Andalucía que estábamos predispuestos a pactar los presupuestos si es lo que necesitamos para que se abran los centros de salud, tengamos 20 niños por aula y se reactive el empleo".

Sobre las condiciones de Podemos impuestas a Sánchez, más gasto, más impuestos y cero recortes, Susana Díaz se ha mostrado clara: "Creo que eso lo firma todo el mundo y ni Casado puede decir que es lo que los españoles necesitan en este momento".

Díaz ha revelado sus últimas conversaciones con Sánchez en estos días y nos ha contado cómo se siente el presidente del Gobierno: "Yo he hablado mucho con Pedro en estos días y le veo convencido de que no está dispuesto de que nadie pare España. El que no es capaz de meter el hombro y hacerse cargo del sufrimiento de los españoles... no sé qué podemos esperar de esa persona".

Sobre la organización de la vuelta al cole en Andalucía, Díaz se ha mostrado crítica: "Es un caos. La primera demanda que hemos hecho es que los niños no pueden volver a las aulas igual que el 13 de marzo porque la situación no es la misma. Hemos pedido bajar el ratio a 20 y nos ha contestado que como habrá padres que no lleven a sus hijos, así se podrá mantener la distancia de seguridad. Han llegado a septiembre sin los deberes hechos y les ha pillado el toro porque no se puede dejar en manos de los profesores el protocolo anticovid".

Tras aprobarse la baja o permiso retribuido para los padres cuyos hijos den positivo en coronavirus, pero no para los progenitores de niños que tengan que permanecer en aislamiento debido al protocolo, Díaz ha lanzado la pelota sobre el tejado de ciertas Comunidades: "Lo primero que se ha hecho mal es que las Comunidades Autónomas no han querido ejercer en algunos casos como la mía su competencia y han esperado hasta el día 27 de agosto cuando educación es una competencia transferida a los gobiernos. Esa es la clave porque aunque nunca vamos a tener un riesgo cero, cuanto más segura sea la vuelta más protegidos van a estar los niños, sus familias y los profesores. Es un avance esta baja para cuidar a tu hijo y confío en más avances".

Susana Díaz ha hablado de cómo se sintió tras tener que abandonar el gobierno de Andalucía y no ha escondido lo complicado que fueron estos momentos: "No fue fácil. Después de 37 años, no ha sido sencillo estar en la oposición. Pero he tenido el apoyo del presidente del Gobierno y creo que ahora estamos haciendo lo que los andaluces necesitan. No fue fácil, le engañaría si le contase otra cosa, pero te enseña a pensar menos en tu partido y en ti y más en los andaluces.