Mujer del ganadero fallecido Antonio González: "Me decían que le diese paracetamol y llegó al hospital con medio pulmón"

Sin poner controlar las lágrimas de desolación y también de rabia por la negligencia que considera que ha terminado con su marido , Ángeles asegura que llamó en varias ocasiones al teléfono de emergencias para posibles infectados de coronavirus y, a pesar de que su esposo era un paciente de riesgo, solo le recetaron paracetamol y le aseguraban que "no tenía ninguno de los síntomas".

Después de varios días sin poder comer y ya con problemas de respiración, decidieron no hacer caso a las recomendaciones médicas y llamaron a un centro privado, donde les pidieron que fuesen con urgencia al hospital. Ya allí, después de someterse a las pruebas, les comunicaron que su marido "tenía coronavirus y había llegado con tan solo medio pulmón".

Después de no reaccionar bien al tratamiento que le pusieron, su marido fallecía "solo". Ahora Ángeles se echa las culpas de todo por no haber ido antes a un hospital, pero ella solo seguía las recomendaciones médicas para no saturar los centros.