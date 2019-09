Tía de la víctima del Kamikaze de la M50: “Un asesino así no puede quedar en libertad”

El kamikaze de la M50 ha quedado en libertad con cargos tras negarse a declarar ante la Guardia Civil. Esto no ha sentado muy bien a la familia de la víctima, que no entiende porque dejan en libertad a un asesino: “No puede quedar en libertad, ha matado a un niño inocente y tiene que haber justicia”. Uno de los motivos por los que la familia no entiende que quede en libertad es el riesgo de fuga: “Sí que hay riesgo de fuga, ya que es una persona asiática a la que deberían de haber quitado el pasaporte”.