Los vecinos, hartos de las fiestas de los okupas de la 'Yaya' en el centro de Madrid

Los vecinos intentaron solucionar la situación con la empresa Desokupa, pero no consiguieron su objetivo. También muestran los cables con los que los okupas se engancharon de forma ilegal a la red eléctrica. Roberto, portero en una de las fincas próximas cuenta que las fiestas han ido en aumento y está cansado de limpiar la suciedad. "Hay vecinos que no se quieren manifestar por temor a ellos, pero yo no tengo miedo. Si me tienen que decir algo que me lo digan y lo hablamos civilizadamente", dice.