María Montoya, jefa de Inmunología viral: "No tenemos muchos datos sobre reinfecciones pero sí hay inmunidad con otros coronavirus"

Una de las cosas que más preocupa es la posible reinfección del coronavirus, algo que no pueden afirmar ni desmentir con total seguridad: "Es un tema controvertido. Los científicos trabajamos con datos y no tenemos muchos datos sobre las posible reinfecciones. Lo que es cierto es que con otros coronavirus sí que había inmunidad para los infectados. Se han hecho estudios en animales y los animales no se han reinfectado. A día de hoy no tenemos los datos necesarios para afirmar que en las personas sucede lo mismo, habrá que esperar unos meses para confirmarlo porque hay que recordar que solo conocemos este virus desde hace unos cuatro meses", ha explicado.