La 'viuda negra' de Alicante escribe a 'AR': "Dios es grande y me va a sacar de aquí porque soy inocente"

Conchi, conocida como la 'viuda negra' está en la prisión de Fontcalent acusada de matar a su marido José Luis con la ayuda de su cuidador Paco. Desde su celda, escribe una carta a este programa en la que asegura que es inocente y que no se casó por interés. "Estoy pagando prisión injustamente. Dios es grande y me va a sacar de aquí porque soy inocente", dice.

No me casé por ningún interés [...] simplemente nos enamoramos

Desde la cárcel de Fortcalent, Conchi dicta a su compañera de celda esta carta manuscrita de tres páginas en la que se declara inocente. “Como se me dificulta escribir, una amiga escribe por mí, una amiga que hice acá en prisión, la cual es muy bondadosa y comprensiva conmigo, es la única que me ayuda y me está ayudando en esta situación, cosa que mi familia no ha hecho”.

“Yo no he matado a mi marido ni a nadie. No me casé por ningún interés, yo sabía que él no tenía ningún dinero, simplemente nos enamoramos. Mi marido lo que tenía eran deudas, pero eso a mí no me importaba. Él solo quería arreglar sus papeles médicos para venirse a casa conmigo para estar tranquilos…”, comenta.

Conchi explica qué sucedió el día en que su marido José Luis fue asesinado y asegura que no fue un plan orquestado por ella su cuidador, Paco. "Yo quedé con mi marido para irnos de luna de miel porque sus padres estaban enfermos y él fue a despedirse… yo no fue porque no podía hacer un viaje tan largo".

Sobre l as imágenes del registro de su vivienda en las que se le ha visto caminando , explica: "Me muevo con silla y un andador con dificultad, pero con muchas ganas porque yo no quiero estar empotrada en una silla, por eso he acudido a diferentes especialistas y curanderos. Ahora he parado la rehabilitación debido a esta desgracia"

En la carta enviada a este programa, la presunta asesina se declara inocente. “Estoy pagando prisión injustamente. Dios es grande y me va a sacar de aquí porque soy inocente”, comenta. Además, habla de su polémica invalidez. "Sobre mi invalidez quiero decir que no he dicho que sea tetrapléjica, he dicho que se me dificulta la movilidad debido al accidente de coche ocurrido en 2007 que me ha traído muchas consecuencias , como tener que llegar a una silla de ruedas".

Mucho se ha hablado de Conchi, lo que más hemos escuchado es que solo le interesaba el dinero y que quería asegurarse una pensión de por vida. Ella en la carta, se defiende: “Eso que dicen de la pensión es mentira, yo sabía que no podía cobrar una pensión hasta después de un año de casados. El dinero encontrado en mi casa es dinero declarado y mi banco lo podía confirmar. Llevo mis cosas como es debido, con mis declaraciones de Hacienda y todo lo relacionado con ello, yo no estoy escondiendo nada".

Tengo muchas denuncias de malos tratos y violaciones hacia mí en incluso a mi hija. Además, llevaba pulsera y se saltó 57 veces la orden de alejamiento”. En los tres folios de carta, Conchi no se ha olvidado de nadie y carga contra sus familiares . “Ahora todo Dios a hablar y juzgarme sin conocerme ni saber nada. Si los allegados de José Luis no vinieron a la boda, por algo sería”. Además, carga duramente contra su ex, Carlos. “Todo lo que dice es mentira.hacia mí en incluso a mi hija. Además, llevaba pulsera y se saltó 57 veces la orden de alejamiento”.

allí es donde teníamos relaciones íntimas y además frecuentábamos los bares de la zona". su hermanastro Abel le dice que tiempo al tiempo y la verdad saldrá: "Tú deberías encargarte de tus cosas que tienes mucho que callar", comenta. También se refiere a Héctor, amigo de la víctima . "Eso que dices que mi marido nunca estuvo en el piso es mentira porquede la zona".

A una madre no se la juzga ni se la cuestiona

las palabras más duras son para su propia hija, que ya habló con este programa a una madre no se la juzga ni se la cuestiona". Sin embargo,, que ya habló con este programa en una carta y, posteriormente, su primera entrevista. "En vez de andar con el nombre de tu madre en la televisión, deberías escucharme porque".