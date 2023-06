'Los Porronchos' obligaron a Nacho, Gus y Pablo a acompañarles a su 'bar de lucecitas' favorito para celebrar la despedida de soltero de Nacho. Mientras la nueva familia política del inepto 'broker' se lo pasaba en grande, Gus convenció a Nacho de que le contase a Pablo su secreto con Laura . "Lleva más de tres chupitos, seguro que mañana no se acuerda", argumentó el mánager musical.

Nacho se armó de valor. "Estoy enamorado de Laura. Sí, me acosté con ella", le soltó a Pablo, que lo que hizo fue reírse: "Qué dices, fantasma, si es lesbiana. Está con la 'pihippie' Ruth", le respondió. Nacho no tenía ni idea de que el gran secreto de Laura no era lo que había tenido con él, sino lo que estaba teniendo con Ruth.