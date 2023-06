Hugo confiesa su amor secreto a Carla para evitar que se vaya de Peñafría: "Me he mudado aquí por ti"

Hugo y Carla son amigos desde hace años, pero él estaba enamorado de elle en secreto

Carla quiere volver a Madrid para empezar a trabajar como becarie en una editorial

Cándido, Arsacio y 'El Ovejas' aprenden lo que es ser una persona no binaria: "Entonces, ¿qué te sientes?"

Hugo lleva cuatro años enamorado de Carla en secreto. Con elle no dudó en mudarse incluso a Peñafría para comenzar una vida alejades de la ciudad. Pero que Carla haya decidido volver a Madrid le ha entristecido por completo. Como encontró argumentos para hacerle cambiar de opinión, Hugo optó finalmente por confesarle a Carla todo lo que siente por ella.

Antes de decirlo con palabras, Hugo le dio un beso a Carla, con el que elle alucinó. "Carla, te quiero. Por favor, no te vayas", le dijo él. "¿Pero tú no eras asexual?", se extrañó elle. "Pan. Pansexual", le explicó. Carla se extrañó que en todo su tiempo como amigues él no se hubiera liado con nadie, pero Hugo le reveló por qué: "¡Porque me gustabas tú!".

Carle le reprochó a Hugo que se lo dijese en ese momento, e incluso se lo tomó a mal pensando que su amistad había sido falsa. "¡Era todo por interés!", le dijo. "¿Interés? Me he venido a este pueblo por amor", confesó Hugo, pero Carla le dijo que no le correspondía.