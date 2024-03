Cristina da a luz... ¡en medio de una toma de rehenes en Peñafría!: "¡Empuja, cariño, empuja!"

Mientras Cristina está de parto, Martín entra a la habitación donde está y le pide permiso a un secuestrador: este se lo concede. Y no solo eso, si no que desde arriba le dan órdenes de mano dura pero este acaba mareándose de toda la situación que está viviendo tan surrealista. "¡Último empujón!", grita mientras tanto Martín. Arsacio sigue a lo suyo e intenta negociar con los capos para que no disparen. Aún así, parece un poco difícil que estos se pongan de acuerdo en disparar, puesto que nadie quiere ni se atreve a dar el paso... una situación un tanto surrealista solo posible en Peñafría.