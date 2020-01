El gran rapapolvo de Cándido a "la gente de ciudad": "¡No vamos a cambiar nuestras traiciones!"

El alcalde de Peñafría ha reunido a todos los nuevos inquilinos del pueblo para echarles la bronca, harto de sus continuas quejas por el estilo de vida rural. Por primera vez, Cándido ha dejado a un lado su buen humor y ha hablado alto y claro con los recién llegados: “El discurso de hoy no es el que me gustaría dar. Pero no vamos a cambiar nuestras traiciones ni con las cacas ni con el gallo ni con nada”. Apoyado por sus dos fieles edíles, Cándido ha dejado claro que todo el que decida quedarse en el pueblo deberá adaptarse a sus costumbres y, a quien no lo haga, "a tomar por culo de aquí”, ha sentenciado desde su ventana.