Arsacio, a Juanjo: “¿Me has violado al pollino?”

Cansados de los chantajes de la madre del Alcalde, Juanjo y Amaya deciden ir a contarle a Arsacio que habían sido ellos los que habían cogido prestado su burro la noche anterior. Contra todo pronóstico, Arsacio se muestra muy comprensivo con ellos y les pide que la próxima vez pregunten. Eso sí, no puede evitar preguntarles que si habían abusado del animal “Le he visto la tristeza del abuso en la cara”. Juanjo no da crédito a la pregunta y le deja claro que eso jamás sucedería. Eso sí, no todo podía ser tan cordial, Arsacio estaba siendo tan amable porque la María estaba enfadado con él, pero les ha advertido que a la próxima sacaba la escopeta.