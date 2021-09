Elisa quiere que su hijo de 36 años se independice, y esta ha sido su decisión: “Me voy de casa”

Elisa está cansada de su hijo, tiene 36 años y no da palo al agua. Está estudiando una oposición pero eso no avanza mucho. Además Gustavo se ha acostumbrado a que le hagan de todo, la comida, la colada, la casa, los estudios… En esta segunda temporada de ‘El Pueblo’ ha tomado una decisión drástica: como su hijo no se va pues se va ella.