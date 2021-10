Isa pone contra las cuerdas a Pablo: no le permite cancelar su boda

Finalmente Pablo ha dado el paso de decirle a su novia que no quiere casarse y que ya no está enamorado de ella. No obstante, la reacción ha sido cuanto menos sorprendente. Isa no piensa permitir la cancelación de la boda ya que incluso sus amigas le están ayudando a organizarla. Por ello le ha contado a Pablo cuál va a ser el plan, que acabará con él plantado en el altar.