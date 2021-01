Última hora del temporal: Madrid, Aragón, Asturias y parte de Valencia y las dos Castillas, sin clases

7.14 En la Comunidad de Madrid no hay transporte público con normalidad. Solo el Metro funciona casi al 100%, salvo la línea 10 y la línea 1 del Metro Ligero. Algunos Cercanías empiezan a funcionar pero no todos. Los autobuses no funcionan. Muchos de ellos sigue abandonados en las calles y carreteras de la ciudad desde el viernes.