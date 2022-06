Rocío Carrasco desvela lo que contará sobre su familia en ‘El nombre de Rocío’: la entrevista previa, completa

“ En vida me dio muchas cosas, pero realmente los que pueden cambiar el rumbo de la historia me los encontré yo ”, ha confesado. Además, Rocío Carrasco ha desvelado que existen manuscritos de su madre que pueden ser comprometedores para algunas personas y que ya están en los tribunales. Pero tiene claro que, aunque va a mostrar muchos datos esclarecedores en la docuserie, los documentos que ha llevado al juzgado no los va a desvelar. “Están dónde tienen que estar” , ha señalado.

Rocío Carrasco ha sido tajante al hablar de los miembros de su familia y asegura que en la docuserie “se entenderá” todo. “ No estoy para vengarme, sino para contar la verdad ”, ha comenzado diciendo. La hija de Rocío Jurado asegura que “se han aprovechado” de su dolor y de su silencio . Además, ha dejado claro que ha sido ella la que ha decidido apartarse de su familia: “ No los quiero al lado ”. “Es una decisión que está tomada, ejecutada y creo que perpetuada en el tiempo”, ha confesado.

La hija de Rocío Jurado considera que lo que ha vivido con su familia ha sido una “puñalada”, pero que de ellos ya “no le sorprende nada”. “Ellos no hubieran podido hacer lo que han hecho si yo hubiera estado bien”, ha señalado. Además, tiene muy claro que no ha venido a “vengarse”, sino a contar la verdad. “No albergo odio, no se me criO con unos valores donde hay odio”, ha afirmado.