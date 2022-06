Rocío Carrasco ha encontrado documentos de su madre que han cambiado el rumbo de la historia: “Pueden ser comprometedores para algunas personas”

Rocío Carrasco ha desvelado que ha encontrado muchos documentos de su madre que apoyan lo que va a contar en esta nueva entrega de su docuserie, 'En el nombre de Rocío" . En las próximas emisiones de Sálvame Deluxe se desvelarán muchos más detalles de la experiencia de vida de Rocío Carrasco en relación con su familia y la docuserie completa de 'En el nombre de Rocío' se podrá ver completa en exclusiva en Mitele PLUS .

“En vida me dio muchas cosas, pero realmente los que pueden cambiar el rumbo de la historia me los encontré yo”, ha confesado. Además, Rocío Carrasco ha desvelado que existen manuscritos de su madre que pueden ser comprometedores para algunas personas y que ya están en los tribunales. Pero tiene claro que, aunque va a mostrar muchos datos esclarecedores en la docuserie, los documentos que ha llevado al juzgado no los va a desvelar. “Están donde tienen que estar”, ha señalado.