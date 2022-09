Kiko Matamoros: "Amador Mohedano quiere un cara a cara con Rocío Carrasco"

En el plató de 'En el nombre de Rocío', Kiko Matamoros ha desvelado que Amador Mohedano estaría dispuesto a tener un cara a cara con Rocío Carrasco. " Eso me ha dicho . Me gustaría tener una cara a car con ella y a ver si es capaz de decir delante de mí todo lo que ha dicho. No sé si se refiere en un restaurante , en la televisión…Me limito a decir lo que me ha dicho, que le gustaría tener un cara a cara pera ver si es capaz de sostener todo lo que ha dicho", ha desvelado el tertuliano.

Rocío Carrasco ha respondido directamente a esta amenaza: "Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, porque me consta, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado", dice.