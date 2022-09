Rosa Benito niega las palabras de Rocío Carrasco: "¿Cómo le voy a decir eso a mi cuñada?"

Al parecer, Rocío Jurado tenía el pelo lleno de raíces y pidió el favor a la peluquera de que le arreglase el pelo. La respuesta de Rosa fue: "¿Cómo te voy a ir a teñir si ahora me peinan a mí?" . Rocío se encontró a su madre llorando muy disgustada.

"¿Cómo voy a decirle esa barbaridad a mi cuñada? Yo tenía mi familia, la dejé, tenía un niño con 8 años, dejé mi casa, lo dejé todo e incluso me fui a Houston con ella tres meses. ¿Cómo voy a decir esa barbaridad? Ahora me peinan a mí. ¡Qué fuerte! Por cierto Conchi sí que tenía una peluquería pero no sabía ni coger un rulo", asegura la tertuliana.