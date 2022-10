El mayor temor de Rocío Jurado era la soledad , como le contó a Quintero: “Entré al quirófano y yo creía, como era una operación larga, que a lo mejor no salía. Entonces le dije al médico: ‘Si me quedo en la operación, esto es la primer aves que lo digo y es muy fuerte para mí incluso recordarlo, ponedme una inyección de esas que reaniman aunque sean dos o tres minutos para decirle adiós a mi gente. Era lo único que me importaba”.

“Cuando entras allí y te ves tan sola, piensas ¿y no me voy a despedir de nadie si me pasa algo? Esa es la verdadera soledad, el no tener a nadie para decirle adiós. Es muy fuerte”, siguió contando la Jurado.