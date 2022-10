Rocío Carrasco señala a su tía Gloria como la culpable de que sus hermanos se mudasen a Sevilla: "Estoy segura de que animó a Ortega Cano"

Hasta ese momento, y a pesar de no querer visitar la que había sido la casa familia, la hija de la artista había encontrado la manera de seguir viendo a sus hermanos: “Para mí ir a La Moraleja era un castigo . Para no tener que ir yo a La Moraleja a verlos, Gloria y José Fernando se venían a casa. Esa era la forma que yo tenía para verlos”.

Hasta que, cierto día, el diestro le cuenta que ha tomado una decisión: mudarse a la Yerbabuena, en Sevilla. “Era algo que yo no terminaba de entender”, comienza Rocío. “A mí se me vende que José quiere irse a Yerbabuena porque allí tiene la ayuda de mi tía Gloria con los niños. Pero yo no entendía nada. Los niños estaban escolarizados en Madrid, la familia de José vivía toda en Madrid, José tenía una casa impresionante en Madrid… No me cuadraba nada”.