El mensaje de Jorge Javier Vázquez a todos los detractores de Rocío Carrasco: "La maldad no puede quedar impune"

En el plató de 'En el nombre de Rocío' Jorge Javier Vázquez ha mandado un mensaje a todos aquellos que critican el relato de Rocío Carrasco : "Me duele mucho, escuchar comentarios como que no se está respetando la figura de tu madre. La maldad no puede quedar impune. Si tu madre no contó nada era por vergüenza", asegura el presentador.

"Pertenece que lo conozcan. Lo que yo no puedo permitir es yo haber vivido lo que he vivido, haber sentido lo que he sentido, haber oído lo que he oído y haber sentido lo que he sentido, y encender la tele y ver a este señor llorando y decir que era el amor de su vida. No vida mía", dicho Rocío Carrasco en referencia a Ortega Cano.