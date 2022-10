El motivo por el que Rocío Carrasco renunció a parte de la herencia a favor de sus hermanos: "Me habría tenido que ir de España"

Tras la renuncia de José Ortega Cano a favor de sus hijos , Gloria Camila y José Fernando, Rocío Carrasco decide renunciar también a su parte de 'Los Naranjos' a favor de sus hermanos. Su decisión no es bien recibida por la albacea, que le recomienda no hacerlo: "Ana no quería que yo renunciase. Pero yo sabía que o renunciaba, o me tenía que ir de España"

No obstante, la hija de ‘La más grande’ asegura que para ellos no fue suficiente: “No están satisfechos con las valoraciones. No están satisfechos con Ana. Si por ellos hubiese sido, yo no hubiese recibido nada de mi madre. No soportan que me nombre heredera universal. Gloria no lo puede soportar”.