Rocío Carrasco, sobre el trágico accidente de Ortega Cano: "Yo sabía que algo así terminaría pasando por cosas que había vivido con él"

Desde el momento en el que fue consciente de lo ocurrido, Rocío no dudó en ningún segundo en ir al hospital, “porque tengo sangre en las venas y porque soy humana y porque era el padre de dos niños pequeños, que eran mis hermanos”. El primer planteamiento de la hija de Rocío Jurado fue “ Dios mío que no le pase nada, por su puesto por él y porque esos dos niños se quedaban sin madre y se podían quedar sin padre ”.

Rocío Carrasco asegura que siempre tuvo la corazonada “de que algo así iba a pasar, iba a terminar pasando”. La protagonista de ‘En el nombre de Rocío’ describe situaciones que ha vivido con el padre de sus hermanos, “yo iba de Sevilla por la carretera a Yerbabuena y José venía en sentido contrario y a mí me ha pasado esa situación. Además, en ese mismo punto y me ha pasado con él también”.

Una situación que advirtió a Rocío Jurado, “he llegado a la finca y le he dicho a mamá, dile a José que tenga mucho cuidado, me acaba de pasar esto, casi se me echa encima con el coche”.