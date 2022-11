La polémica respuesta del fiscal a la denuncia de violencia de género de Rocío Carrasco contra David Flores: "Estamos muy indefensas"

Rocío Carrasco cuenta de los motivos dados por la fiscalía para desestimar esta denuncia: "Hablan de falta de profesión, aquí me da la sensación de que me está queriendo decir que todas las mujeres que no tienen una profesión no son víctimas de violencia de género. Me parece un poquito fuerte tener que soportar escritos como este y que estamos más indefensas de lo que pensamos", cuenta Rocío Carrasco.