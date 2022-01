'Entrevías' llega este martes 1 de febrero a las 22.50 horas

Cruces de caminos ; trayectorias dispares que confluyen en un punto y ya nunca se separan; rutas que discurren paralelas y se alejan de repente para no volver a coincidir jamás; destinos compartidos; rumbos antagónicos.

Jose Coronado, Luis Zahera, la actriz novel Nona Sobo, Felipe Londoño, Laura Ramos, Manuel Tallafé, Manolo Caro, Itziar Atienza y María de Nati forman el elenco artístico principal de la nueva ficción, que consta de dos temporadas cerradas de ocho episodios cada una.

Crear una serie es enfrentarse a un enorme lienzo en blanco. Enfrentarse con la responsabilidad de contar una historia que cautive, de generar unos personajes que enamoren, de trazar con el pincel unas líneas limpias de las que el espectador no pueda apartar su mirada.

El primer trazo fue la creación de Tirso Abantos: un hombre sencillo, un ferretero de barrio detrás del cual se esconde un verdadero antihéroe. Un tipo que está de vuelta de todo, que no cree en Dios, ni en los políticos, ni en la policía, ni en el ser humano en general. Un hombre que es una isla en un mundo que no le gusta y que cada vez entiende menos. Un antiguo héroe de guerra que no cree que haya ninguna causa por la que merezca la pena ser un héroe. Hasta que su nieta se cruza en su camino, se mete en un lío con unos tipos peligrosos y se ve obligado a salir de su cueva y defenderla.