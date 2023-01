Inés convence a Tomás de que no vuelva a mandar a Hugo al internado: "Ya no estás solo, te quiero"

A pesar de que al principio Hugo no entendía el plan de Inés y no estaba de acuerdo, finalmente accedía a hacer lo que ella decía. Mientras, Inés ha seguido manipulando a Tomás con sus palabras, gestos y caricias para lograr que Hugo no vuelva al internado. "Ya no estás solo, Tomás. Te quiero", le ha llegado a decir aprovechándose de su deseo.