Mauro le cuenta a Inés la verdad sobre la muerte de su madre: "No fue culpa de Hugo, fue mía"

"El parto se había complicado y yo nunca dije lo que había ocurrido en realidad. Yo me callé como un hijo de p***. Dejé que Hugo cargase con la culpa. Todos estos años me he justificado diciendo que no lo había hecho para guardar el recuerdo de mamá. Para que no supieran cómo era en realidad. Pero es mentira. No lo conté por mí. Para no sentirme culpable porque soy un cobarde", le explicó Mauro a Inés.