Inés intenta acabar con la vida de Antonio, su exmarido, tirándole una maceta desde la terraza

"Cuando murió tu madre ni te despeinaste, ¿y ahora te conviertes en una loca del c***?", fue lo primero que le dijo. Aunque ni siquiera él sabe que la madre de Inés realmente no está muerta sino ingresada en un centro, tal y como descubrió Tomás antes de morir.

"Qué pinta tienes. Luego te extraña que me fol**** a Lola", le decía Antonio a Inés, sin esconder su infidelidad con su mejor amiga, cosa que ella ya sabía pero no le quitó dolor al enterarse. Para rematar, Antonio le dio en su punto débil: "Si no le hubiese dado un infarto, se habría pegado un tiro por no aguantarte. Estás sola. Ni tu madre te quería", le dijo.