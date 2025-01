La base viral de Maybelline que estabas esperando por fin llega a España ¡consíguela antes que nadie!

Los profesionales del maquillaje tienen muy claro que el famoso make-up no make-up, la tendencia que llegó a nuestra vida hace un par de años, va a seguir dominando el sector este 2025. Sin embargo, este acabado tan natural va a convivir con el efecto glow y esa luminosidad natural que todas adoramos. Por eso, tienes que conocer uno de los grandes secretos del año: la nueva base de maquillaje viral SuperStay Lumi Matte de Maybelline New York acaba de llegar a España dispuesta a revolucionar nuestros looks. Fórmula ligera, alta cobertura y acabado mate con glow, ¿qué más podemos pedir?