En los últimos años, una nueva tendencia ha ganado popularidad entre los amantes del ejercicio y los defensores del medio ambiente: el Plogging . Esta actividad, que combina el running con la recolección de basura, no solo promueve un estilo de vida saludable, sino que también contribuye significativamente a la limpieza y preservación de nuestro entorno . El término "plogging" proviene de la combinación de la palabra sueca "plocka upp" (recoger) y "jogging" (correr). Nació en Suecia alrededor de 2016 y rápidamente se ha extendido por todo el mundo.

El impacto ambiental del plogging es otro de sus grandes beneficios. Al recoger residuos durante las salidas de running, los ploggers ayudan a mantener limpias las calles, parques y senderos . Esta acción no solo embellece los espacios públicos, sino que también reduce la contaminación y protege la vida silvestre de los peligros que representan los desechos plásticos y otros tipos de basura. Al retirar estos residuos, se evita que lleguen a los cuerpos de agua, donde pueden causar daños significativos a los ecosistemas acuáticos. Además, ayuda a reducir la cantidad de basura que termina en los vertederos, contribuyendo así a la sostenibilidad ambiental.

El plogging no solo se trata de ejercicio y limpieza, sino también de fomentar la conciencia ambiental y el sentido de comunidad. Al participar en grupos de plogging, las personas no solo se ejercitan y limpian el entorno, sino que también conocen a otros miembros de su comunidad con intereses similares. Estas actividades grupales fortalecen los lazos sociales y promueven un espíritu colectivo de cuidado y responsabilidad ambiental. Estas iniciativas no solo ayudan a mejorar la salud física y mental de los participantes, sino que también inspiran a más personas a unirse y contribuir al bienestar del planeta.