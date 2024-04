Abraham Mateo, de su faceta como jurado de Factor X: “Quiero ganar y voy a decir las cosas como las sienta”

“Me voy a mojar y voy a decir las cosas como las sienta, pero desde el respeto eso sí”, asegura Mateo cuando se le recuerda que al público no le gustan las medias tintas. “Es la primera vez que hago de jurado en un talent show musical en España donde cae todo el peso y la responsabilidad sobre mí. En esta ocasión me va a tocar decir ‘no’ y también ‘sí’. Va a ser difícil, pero tengo muchísimas ganas”, confiesa.