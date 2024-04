Hyemin sorprende al cantar la versión en coreano de ‘Y si fuera ella’ de Alejandro Sanz: “Ha sido increíble”

Los aplausos no faltaban a lo largo de su actuación, como las caras de asombro de los miembros del jurado, que daban su valoración de la actuación. "Nunca pensé que iba a escuchar una canción de Alejandro Sanz en coreano", era la primera reacción de Abraham Mateo tras escuchar a la participante. "Yo tampoco, me he quedado volado", añadía Willy Bárcenas y Hyemin respondía con un "era una sorpresa".