Willy Bárcenas se anima a cantar 'Sirenas' junto a Leya y 'se reconcilia' con su canción: "Has hecho que me vuelva a enamorar de nuevo"

Reya es una joven de 21 años que acudía a 'Factor X' con un plus de nerviosismo: ha cantado nada más y nada menos que una canción de Willy Bárcenas ('Sirenas'). "Voy a hacer una versión bastante mía... cuando vi que estaba Willy en el jurado, pensé que era una señal", apuntaba Reya antes de salir al escenario. Y es que se trata de una canción que ha sido muy importante en un momento de su vida.

Durante la presentación, contaba el por qué. Hace tres años que su hermano falleció y desde entonces se acuerda mucho de 'Sirenas': "Había una canción tuya que me ponía todos los días cuando vivía con él..." . Estas palabras emocionaban mucho a sus padres, que se encontraban viendo la actuación en la sala de 'Factor X' junto a Ion Aramendi.

Tras la actuación musical, Reya se ha roto por completo y Willy Bárcenas no ha dudado en salir al escenario y darle un emotivo abrazo: "Es increíble. A tu hermano le ha encantado seguro". Una actuación que hacía ponerse en pie a todo el veredicto, que aplaudía también consciente del momento tan emotivo que se estaba viviendo en 'Factor X'. "Me he emocionado, pero es algo natural, ¿no?", decía Reya.