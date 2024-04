María Figueroa, la ‘niña del pompón’, reaparece en ‘Factor X’ y se reencuentra con Abraham Mateo: "Llevo muchos años sin saber de ti"

María Figueroa, la que fuera conocida cuando tenía apenas 4 años por ser 'la niña del pompón', vuelve a subirse a los escenarios

La participante ha vuelto a ver en el programa a Abraham Mateo, al que conoce desde que son pequeños

María Figueroa, la que fuera conocida cuando tenía apenas 4 años por ser 'la niña del pompón', llegaba a 'Factor X' y antes de subirse al escenario su nombre llamaba la atención de Abraham Mateo: "¿Será esa María Figueroa? ¿Os acordáis de esa niña? Empezamos los dos en el mismo programa de pequeños".

María recordaba su pasado como 'Niña del pompón': "Yo era la niña de los pompones en 2004, aquello fue una locura. Muchas niñas llevaban pompones, muñecas, era una fiebre". Y aseguraba que estar en 'Factor X' era para ella "un día muy importante" porque le hacía sentir que volvía "a lo grande".

Cuando María entraba al escenario, Abraham Mateo resolvía sus dudas y alucinaba al volver a verla: "Qué locura, qué fuerte, me suena un poquito tu cara, tú eres 'La niña del pompón'". "Has crecido mucho, la conocí de pequeñita, era muy mona con los dos pompones cantando la canción, a mí me encantaba", decía Abraham Mateo y alucinaba al ver que María llevaba un pompón en su 'look' para que le diera suerte en su actuación.

María vuelve a cantar el tema del pompón en nuestro escenario

Lali aseguraba no conocer la canción del pompón y quería escucharla, algo que hacía que Abraham Mateo se subiera al escenario con María para darle el ritmo con un 'beatbox' para que ella cantase el tema que fue tan reconocido, dejando un momentazo en el escenario de 'Factor X'.

"Tuve la suerte de salir en televisión, de grabar mis dos discos, de coincidir con Abraham Mateo y, alguna vez, con Vanesa Martín. Luego mis padres decidieron apartarme, es verdad que el éxito fue bastante grande, crecía más que yo y siempre he tenido esta espinita porque me encanta cantar y me encantaría emprender ahora mi carrera musical", explicaba ella.

La actuación de María Figueroa en 'Factor X' y el veredicto del jurado

"Llevo muchos años sin saber de ti, sin escucharte y me muerto ya porque cantes algo", decía Abraham Mateo y tras sus palabras comenzaba la actuación de María, en la que elegía la canción 'Aunque no sea conmigo', ante la atenta mirada del jurado, que tras escucharla daba su veredicto:

Abraham Mateo aseguraba haberle gustado ver que después de tantos años sigue buscando su sueño, aunque se sinceraba con ella: "No es lo que me está cuadrando en mi equipo, en este momento, sintiéndolo mucho para mi es un 'no', pero espero que sigas adelante con tus sueños siempre".

"Tienes una voz muy bonita, estás buscando tu identidad como mujer y me parece hermoso que estés aquí por eso", le decía Lali y daba su voto: "Te voy a decir que no, pero no significa que tu voz no es preciosa".