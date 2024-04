Tamy Nsue, de 'Sweet California', pone en pie al público con su audición: "Se me pone la piel de gallina"

Tamy Nsue bien sabe lo que es alcanzar el éxito. La participante de 'Factor X' es una de las integrantes del grupo 'Sweet California' pero ahora quiere arrancar su carrera en solitario. Tamy tenía el gran objetivo de inaugurar la edición más espectacular del 'talent show' y no falló en su misión.

La cantante interpretó 'The best', de Tina Turner, con un flow que puso al público en pie durante la actuación. Al final de la misma, Vanesa Martín también se levantó ovacionando el gran show que había dado. "Se me pone la piel de gallina", llegó a decir Ion Aramendi desde el backstage durante la audición.