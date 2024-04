Sara Sonder, Sofía Cocola y 'Soul Sisters' no convencen al jurado: "La música puede seguir acompañándote... en casa"

Las audiciones de 'Factor X' son de lo más exigentes. Todo ello por encontrar al solista o grupo musical con el 'Factor X', misión que tienen Vanesa Martín, Willy Bárcenas, Abraham Mateo y Lali. Pero en el caso de Sara Sonder, Sofía Cocola y 'Soul Sisters' , sus actuaciones no les ha valido el pase a la siguiente fase .

Sofía Cocola llegaba de Málaga y el escenario de 'Factor X' ha sido el primero al que se ha subido en su vida. La participante, que protagonizó un divertido momento con Lali antes de la audición debido a su diferencia de alturas, cantó 'It's raining men' y puso al público y jurado en pie bailando el hit de 'The Weather Girls' pero el jurado fue unánime con su pleno de 'No', aunque apreció su buena energía.