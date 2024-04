"No ha sido seleccionada pero ha dicho que le daba igual y se ha presentado en Madrid igualmente", explicó el presentador. A continuación, el jurado, que determinaría si podía cantar o no, visionó qué era lo que había sucedido.

Lali fue la miembro del jurado que más reticente se mostró. "Se ha cerrado el cásting y también se ha quedado mucha gente fuera", opinaba. Para la cantante, haberse presentado por sorpresa no era del todo justo para el resto de concursantes. Willy Bárcenas le dio la razón pero se mostró benevolente: "Justo no es pero tenemos un buen día y estamos todos contentos".

Aún había más sobre Mariceli Ramírez. "Hay una cosa que no te he contado: Mariceli asegura que cuando eras niño decías que estabas enamorado de ella y que era tu novia", le reveló Ion Aramendi a Abraham Mateo. El jurado se quedaba 'en shock' y aseguraba que no lo recordaba pero que "podría ser".