Sabrina canta 'Loquita', la canción con la que lo ha petado en las redes sociales, pero no consigue convencer al jurado: "Me he quedado a medio gas"

'Sugar Baby', Wagon Five, Alba Sánchez y Sabrina subían al escenario de 'Factor X', donde mostraban sus propuestas a Abraham Mateo, Lali, Vanesa Martín y Willy Bárcenas, pero no conseguían pasar a la ronda final de este tercer programa al no conseguir los tres síes necesarios del jurado.

El tema 'El amor no tiene edad' de Sugar Baby deja de piedra al jurado

Con un tema compuesto por ella, 'El amor no tiene edad', 'Sugar Baby' explicaba su historia: "Nos llevamos treinta años de diferencia, yo tengo 25 años y él tiene 54, decidí componer la canción porque la sociedad siempre te juzga, pero lo principal es lo que uno tiene en el corazón, pero cuando uno hace lo que ama no importa lo que digan los demás”

‘Sugar Baby’ comenzaba a cantar su canción, con una letra de lo más llamativa en la que hablaba de diamantes y yates, entre otras cosas, dejaba de piedra a los miembros del jurado. Lali no dudaba en levantarse en medio de la actuación y bailar al ritmo de la música, aunque iba a darle un 'no' como el resto del jurado. Con un "estoy sin palabras" de Abraham Mateo, que opinaba sobre esta canción, y decía un rotundo "el amor no tiene edad".

“Me ha costado un poco entrar en el mundo ‘Sugar Baby", aseguraba Willy Bárcenas. Y hacía pleno de noes tras la valoración del Vanesa Martín: “Tienes una vida maravillosa y a lo mejor una carrera discográfica te apartaría de esta vida tan maravillosa".

Sabrina canta su tema propio 'Loquita' con el que lo ha petado en las redes sociales

Sabrina, empresaria que vive en Sevilla, cantaba un tema propio con el que le ha ido muy bien en las redes: "Tengo más de 600,000 seguidores en Instagram, ha sido sacar ese tema y los seguidores han subido mucho".

'Loquita' era la canción que Sabrina iba a cantar en el escenario de 'Factor X', que gustaba mucho a Willy Bárcenas: "Se veía que iba a haber algo especial y has traído algo único, a mí me ha gustado mucho". Como a Abraham Mateo: "Te tengo que felicitar por esta canción tan pegadiza, ha sonado precioso". Y ambos le daban su 'sí'

"Me he quedado como a medio gas, pero me gusta tu propuesta", decía Vanesa Martín, que le iba a dar su 'no', como Lali, algo por lo que 'Sugar Baby' no iba a pasar a la ronda final.

Solo Abraham Mateo le da su 'sí a Alba Sánchez

Alba Sánchez, de Andorra y con 17 años se subía a nuestro escenario: "Estoy acostumbrada a hacerlo como bailarina, pero no como cantante y tengo muchísimas ganas, soy campeona de danzas urbanas".

'Vampire' era el tema escogido por Alba, pero conseguía convencer al jurado. "Me esperaba una actuación que englobase cantar y enseñar en lo que eres la mejor", decía Willy Bárcenas, que le daba un 'no' como sus compañeras Vanesa Martín y Lali. Aunque Abraham Mateo si le daba su 'sí': "Te veo como un diamante en bruto, necesitas pulirte y me ha encantado".

La actuación de 'Wagon Five'

El grupo 'Wagon Five' contaba que su nombre tiene que ver con que son cinco y que se conocieron todos "tocando en el metro". Elegían la canción 'Es por ti', pero no iban a conseguir los tres síes necesarios para pasar a la ronda final.