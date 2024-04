Iñigo López conmueve con su voz y su terrible historia: "Hace casi cuatro años no podía cantar esta canción"

Iñigo López, de 40 años, de Bilbao, se subía al escenario de 'Factor X' para interpretar la canción de ‘Queen’ ‘Who wants to live forever’ que tenía mucho significado para él respecto a un complicado momento que le tocó vivir.

El participante contaba que, hace casi cuatro años, tuvo un accidente de coche muy grave: “Un conductor que iba muy borracho perdió el control de su coche se cruzó a mi carril. Iba con mi mujer de copiloto y tres amigos detrás. Me reventó la cara entera, me partió la mandíbula, la cuenca del ojo, que casi lo pierdo, casi me quedo paralitico, un horror”.

“El momento del accidente fue un corte, se acaba la película, pero tienes que seguir viéndola. Iba a sacar un disco, se paró el disco, me acababa de casar y casi dejo viuda a mi mujer. He tenido que volver a empezar desde cero, volver a coger ilusión a las cosas y que vale la pena luchar por conseguir este sueño”, relataba.

Willy Bárcenas quería dejar claro lo mucho que le había gustado y por lo que le iba a dar su 'sí': “Lo has hecho muy bien, se notaba que sentías el mensaje de la canción, solo tú sabes por lo que has pasado y me encanta la gente que en situaciones de la vida le echa un par de pelotas y tú lo has hecho”. Al igual que Lali: “Por tu voz digo que sí, el final fue muy épico”.