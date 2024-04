Lali cuenta su anécdota más surrealista con Isabel Pantoja tras escuchar a Fernando cantar 'Hoy quiero confesar': "Nos llamó maleducados"

Además, Vanesa Martín apuntaba algo de lo que se había dado cuenta en este momento: "Tu corazón estaba latiendo a 4000 , cantar así tiene un aplauso grande". Como valoraba su actuación: "Me ha gustado mucho que elijas este temazo y me gustaría seguir descubriéndote". Y para seguir desubriéndole le iba a dar un 'sí'.

"Ojalá yo hubiera podido estar al otro lado de la pantalla en esta actuación para disfrutarla al lado de mi madre porque es una canción que me la cantaba mucho de pequeño, me trae muy buenos recuerdos y quiero darte las gracias por haberme removido cosas tan bonitas por dentro", decía Abraham Mateo. Aunque explicaba que "no es lo que busca para su equipo" y por eso le daba un 'no'.