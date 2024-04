Abraham Mateo habla del acoso que sufrió tras conocer la historia de Ryan Chapman: "Viví momentos muy complicados"

Ryan Chapman, llegaba desde Cartagena al escenario de ' Factor X ', de padres ingleses, pero él nacido en España, nos contaba su dura historia: “Con 14 años me decían maricón de mierda o que tenía mucha pluma y me crearon muchas inseguridades”.

Antes de empezar su actuación y tras escuchar su historia, Vanesa Martín quería preguntarle algo: “A toda la gente que en su momento, injustamente y de una manera cateta, te insulto, ¿qué les dirías?. “ Que no han ganado, que han perdido ellos ”. "Que no han ganado, que han perdido ellos", repondía esto levantando los aplausos de todo el plató. Y tras el que Vanesa Martín hacía una reflexión: “El daño que te puede hacer a un niño de 14 años con insultos, el amor es piel y nunca sabes lo que puede pasarte en la vida , creo que hay que evolucionar un poco la cabeza”

"Sobresaliente, qué bonito cantas, qué voz más especial tienes. Gracias por atraverte a mostrarnos esta versión de tí", le decía Vanesa Martín , que le deaba su 'sí' y este contaba cómo se había sentido: “Esto es lo que quiero hacer, me ha emocionado cantar con un publico y que me salga bien”.

Abraham Mateo mostraba una parte de sí mismo tras ver la actuación de Ryan y su historia: "Yo también he tenido 14 años y he vivido momentos muy complicados, en mi caso fue ciberbullying que me cayó muy fuerte cuando empecé a subir vídeos y no hacía daño a nadie. Hay gente que todavía tiene la mentalidad muy cerrada, Tienes una sensibilidad tremenda, eres un ejemplo a seguir, que estés aquí dice mucho de tu valentía". Y le daba su 'sí' acompañado de unas bonitas palabras: "Sigue siempre haciendo lo que te gusta sin miedo a lo que te diga nadie".