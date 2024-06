Vanesa Martín y Lali frenan a Aye Alfonso tras su actuación: "Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas"

"Eso que están buscando en mí lo voy a demostrar, no me cierro a ningún estilo y que puedo hacer 'Pop", aseguraba Aye antes de subirse al escenario de 'Factor X'. Donde interpretaba este conocidísimo tema de la cantante italiana con un rompedor 'look'.

Con las valoraciones del jurado, con las que Willy Bárcenas creía que Aye "había ido de menos a más en el programa" y que su actuación le había dejado "más frío" y no havía llegarle a trasmitirle lo que esperaba. Algo con lo que Abraham Mateo no estaba de acuerdo: "Estoy muy orgulloso de ella, siento que ha ido cumpliendo misiones en el programa. Quiero llegar con ella a la final".

Tras esto, llegaba el turno de Vanesa Martín, que aseguraba en la anterior actuación de la participante que no había visto del todo a la Aye que le hubiera gustado, algo que no le gustó a esta y así lo hacía saber.

Vanesa Martín explicaba el por qué de su valoración en la pasada gala: "No hay ni un solo artista que yo conozca que sea grande que no haya pasado por muchos 'noes' y por adversidad, cuando empezamos tenemos que tener una humildad tan bonita que se debería sostener en el tiempo. Intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu misión en esta vida como música. No me desdigo de nada, te pido disculpas si te molestó, pero subrayo que no te salgas de tu identidad". Como también daba su valoración sobre la actuación de esta noche: "Hoy sigo viendo a una Aye lejos de su identidad".