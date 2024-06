Patrick Bel y Lucía Moreno ponen el toque romántico a la gran final de 'Factor X'

El talento de Patrick Bel se ha podido comprobar en la gran final de ‘Factor X’. El artista ha enamorado al público del plató cuando ha salido al escenario y ha empezado a cantar. La canción que ha tenido que interpretar ha sido 'Me muero por conocerte', de Alex Ubago.

El artista no ha querido actuar con su instrumento favorito: el saxofón. Sin embargo, ha defendido muy bien la actuación, ya que la canción tiene unos agudos que son muy difíciles de realizar. Abraham Mateo ha querido que Patrick cantase esta melodía en la final porque es una de sus favoritas.

Con un traje rojo semitransparente ha dejado boquiabiertos al jurado de 'Factor X'. Todos han querido felicitarle por su gran interpretación, pero sobre todo por su voz. Abraham Mateo le ha confesado que no se ha equivocado al elegirle a él desde el primer día: "Sentíamos que habíamos dado en el clavo con la canción y no nos hemos equivocado. Desde el primer día que te vi sabía que tenías algo". Además, ha advertido que Nicky Jam le está escribiendo : "Va a ser una estrella".

Patrick ha sido uno de los cuatro finalistas que ha pasado por la primera ronda de votación y ha podido actuar de nuevo en el famoso escenario de 'Factor X'. Aunque en la primera actuación no ha querido coger el saxofón, esta vez si ha accedido a tocar el instrumento para poder deleitar los oídos de las personas del plató.

El finalista ha interpretado 'Historia de un amor' con su instrumento favorito. Sin embargo, a los espectadores del programa no les ha llegado a transmitir lo suficiente y el concursante ha sido eliminado en cuarta posición. Aun así, Abraham Mateo le ha comentado que lo ha hecho perfecto: "Estoy súper orgulloso de ti, te lo mereces tanto".

Una de las participantes del equipo de Vanesa Martín ha actuado en directo haciendo una canción impecable. Los espectadores de 'Factor X' no la han salvado y ha sido la primera eliminada de la noche quedando en octava posición. No obstante, eso no ha sido un pretexto para que Lucía se desenvolviese bien en el escenario.