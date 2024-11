El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha señalado directamente a su exnovia como la causante de su crisis con Claudia Martínez

Mario González ha lanzado un comunicado para explicar qué ha ocurrido entre Sheila González y Claudia Martínez

El exconcursante de 'Supervivientes' ha explicado por qué la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' está tan molesta con Sheila

En las últimas semanas se ha hablado mucho sobre la crisis que están atravesando Mario González y Claudia Martínez y se llegó a señalar a una causante de este distanciamiento: Sheila González, la exnovia del exparticipante de 'La isla de las tentaciones' y madre de su único hijo, Hugo, que tiene cuatro años. Al ver que su nombre se ponía sobre la mesa, la tiktoker decidió contarle a Lía Román, colaboradora del vídeo podcast de mtmad 'En todas las salsas', que ella no era la culpable de nada, pero el exconcursante de 'Supervivientes' no está de acuerdo y ha emitido un comunicado en el que da su versión de lo ocurrido entre Sheila y Claudia.

La 'guerra' pública entre este trío estalló cuando Sheila lamentó a comienzos de octubre que su ex y su nueva novia estaban subiendo fotos de su hijo, que es menor de edad, en una escapada a Disneyland París. En su canal de difusión de Instagram aseguró que se sentía impotente porque consideraba que tenía derecho a que no se compartieran instantáneas del pequeño en las redes sociales. Esta confesión causó un gran revuelo e hizo que Claudia también se desahogase por su canal de difusión, diciendo que ha intentado actuar "con el máximo respeto" en relación al menor y aseguró que era ella la víctima de todo este asunto.

"Lo siento mucho pero todos tenemos un límite y yo llevo muchos meses aguantando demasiadas mentiras y cosas fuera de lugar, recibiendo comentarios y mensajes que vienen directos de una tercera persona que lo único que quiere es hacer daño", escribió la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', revelando que estaba convencida de que esa "tercera persona" estaba intentando acabar con su relación con Mario. Sheila no contestó hasta ahora, que ha hablado con Lía Román y que le ha dicho que no es cierto que ella ataque a la pareja de su ex.

Según la madre de Hugo, ella solo habla con Mario para temas importantes relacionados con su hijo y siempre por correo electrónico, ya que las cuestiones más prácticas del día a día las habla con su exsuegra. Por otra parte, se ha defendido diciendo que lo único que quiere es que no saquen a su hijo en redes y ha asegurado que es Claudia la que tiene una cuenta falsa para espiarla tanto en Instagram como en TikTok.

En 'En todas las salsas', los colaboradores apuntaron a que Claudia podría estar celosa de la relación de Sheila con la madre de Mario porque creen que la influencer es una persona "muy insegura". Al escuchar estos comentarios y las palabras de su ex, el empresario ha decidido romper su silencio y ha emitido un comunicado en el que da su versión: "Me gustaría dejar muy claro que lo que ha tenido que vivir Claudia conmigo respecto a esta persona ha sido muy duro [...] y que se la tache de celosa o tóxica me parece lamentable, porque os garantizo que la mayoría no hubieran aguantado".

Según cuenta Mario, lo que Claudia "ha tenido que aguantar" ha sido que Sheila contase en su canal de mtmad cómo había sido su historia de amor y desamor con Mario, que no le deje subir a las redes sociales fotos del niño y que tanto ella como su familia la critiquen por redes por su concurso en 'Supervivientes'; aunque asegura que esto es solo "un 20%" de lo que ocurre. A esto se le suma que su hijo le dijera a la extronista comentarios como "tú no eres mi madre" o "tú no me puedes regañar": "Esos comentarios no salen del niño obviamente y podéis intuir cómo afectan a su relación".