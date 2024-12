Pero hoy es el gran día para ellos. Violeta y Edi se reencuentran tras varios días haciendo todo lo posible por cuadrar sus agendas . Era ella la que anunciaba la feliz noticia a través de sus redes sociales. "El sábado veo a mi niño", celebraba la joven. Pero, a pesar de lo entregada que está, Edi tiene claro que hay algo de su vida que, de momento, no quiere compartir con ella. Y es que el de Finisterre ha reconocido que no va a presentarle a su hijo .

"No, no, no, no. Eso es un tema que voy a llevar muy a rajatabla... y no. Cuando la cosa funcione y demás, tendrá oportunidad, claro que sí, porque es muy importante para mí. Pero es muy temprano. A mi hijo prefiero dejarlo aparte", ha comentado muy serio el finalista de 'Gran Hermano' en un directo frente a Violeta Crespo, que no ha reaccionado a estas palabras de su chico y ha preferido cambiar de tema.