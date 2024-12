Después de esas palabras, empezó a relatar qué era lo que le había ocurrido : “Este verano, me estaba dando crema y me toqué un bulto en la pierna”, explicó. Sin darle más importancia, el colaborador esperó algunos meses para acudir al médico.

“Me dijeron que era una cosa chunga (..) A los quince días, me tuvieron que quitar el músculo que contenía el bulto (..) Era un tipo de tumor bastante extraño, no es tan frecuente y es una cosa que hay que controlar”, aseguró.