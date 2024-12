Maica Benedicto muestra la reacción de Tommaso ante la sorpresa de sus fans

Su relación no acabó nada bien porque él se unió al equipo azul. A su vuelta a Italia, Tommaso le contó a sus compañeros que Maica era querida por el público, pero no en la casa de Guadalix de la Sierra. Ahora, el italiano se ha visto obligado a recordarla porque un grupo de fans de la amiga de Daniela Cano han contratado una avioneta para que pase por el jardín de la casa de 'Grande Fratello' con un cartel en el que se lee "Maica Reina de Italia y España. Tom, lo sabemos".

La futura concursante de la tercera edición de 'GH DÚO' se ha mostrado encantada con esta sorpresa de sus fans italianos y españoles, que se han unido para recordarle que les gustó mucho descubrirla y que van a seguir apoyándola: "Estoy flipando con el pedazo de avión que habéis mandado a 'Grande Fratello', de verdad que sois increíbles. Me quedo en blanco porque que manden un avión a 'Grande Fratello' ni me lo imaginaba y al verlo es como que me he quedado un poco en estado de shock, me encanta, millones de gracias".