Con lágrimas en los ojos y muy afectada, Dulce ha visto la entrevista a Isa Pantoja y ha tirado de memoria para revivir el fatídico día de las tijeras : "Yo vi lo que estaba pasando e intenté pararlo, pero me quitaron de en medio , me obligaron a subir arriba para que no pudiera defender a mi niña, pero antes de eso vi a Isabel Pantoja coger unas tijeras y arrinconar a mi niña a la fuerza".

La niñera asegura que intentó quitarle las tijeras a la cantante, algo que no consiguió porque inmediatamente la agarraron (no especifica quién) para que no llegara hasta la niña: "El hermanito, y el otro, y el otro me obligaron a subir arriba y no me dejaban bajar, y desde allí arriba no se puede oír nada".